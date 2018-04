Opoziția contesta proiectul privind executarea pedepsei la domiciliu si in weekend pentru corupti

ShareTweet Camera Deputaţilor a adoptat proiectul privind executarea pedepsei la domiciliu şi în weekend pentru persoanele condamnate pentru corupţie la mai puţin de 5 ani de închisoare. Gabriel Andronache a afirmat că proiectul nu mai reprezintă ceea ce a vrut PNL să modifice când l-a depus în Parlament, iar PNL va ataca modificările la Curtea Constituţională. Liderul USR, Dan Barna, a anunţat miercuri că a avut discuţii cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, pentru a ataca la Curtea Constituţională proiectul legislativ adoptat de Parlament privind măsurile alternative de executare a pedepselor. ”Chiar de dimineaţă am avut o discuţie cu domnul Ludovic Orban, discutând exact pe această iniţiativă de a contesta la Curtea Constituţională legile privind executarea pedepselor. Este un nou pas mai departe spre ceea ce am declarat că România devine uşor-uşor un rai al infractorilor. Actuala majoritate prioritizează major infractorii, condamnaţii, persoanele aflate în detenţie, în defavoarea politicilor publice, sociale sau de infrastructură, care ne lipsesc cu desăvârşire. (…) Atacul PSD la destructurarea statului a devenit unul efectiv şi asumat”, a declarat Barna, potrivit RTV.NET Proiectul a fost adoptat cu 170 de voturi pentru, 81 împotrivă și 6 abțineri. Potrivit proiectului, prin decizia judecătorului, condamnaţii pentru fapte fără violenţă, care NU sunt recidivişti şi care au o pedeapsă de maximum cinci ani, beneficiază de măsura arestului la domiciliu sau în zilele de sâmbătă şi duminică. „PNL nu va vota acest proiect în forma ieşită din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru că nu mai are absolut nicio legătură cu ceea ce au gândit colegii noştri şi nici cu scopul urmărit, anume acela de a contribui la degrevarea penitenciarelor de aglomerarea existentă în prezent şi de a fi alături o eventuală lege pentru prevenirea şi reducerea recidivei, măsuri necesare pentru o reformă în acest domeniu. (…) Pe cale de consecinţă, acest proiect, aşa cum a ieşit din Comisia juridică, nu mai reprezintă voinţa iniţiatorilor, nu mai reprezintă sub nicio formă ceea ce a dorit PNL prin propunerea proiectului de lege. Vom vota împotriva acestui proiect şi ne-a determinat, din păcate, să îl atacăm la Curtea Constituţională pentru a vedea dacă modificările pe care le-aţi propus întrunesc elementele de constituţionalitate sau, dimpotrivă, sunt neconstituţionale”, a precizat Andronache. ShareTweet