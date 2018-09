Oprea: ICCJ a stabilit ca nu exista legatura intre exercitarea atributiilor de ministru de Interne si moartea politistului Gigina

Fostul ministru Gabriel Oprea afirmă într-o postare pe Facebook că un judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit în dosarul "Gigină" că nu există nicio legătură între exercitarea atribuţiilor de serviciu ale funcţiei de ministru al Afacerilor Interne, pe care a deţinut-o în 2015, şi accidentul rutier în care şi-a pierdut viaţa poliţistul motociclist. Potrivit lui Oprea, Înalta Curte a constatat că nu există un raport direct între exercitarea atribuţiilor de serviciu ale ministrului Afacerilor Interne şi fapta de ucidere din culpă, întrucât în atribuţiile ministrului nu se regăsesc şi atribuţiile efective de conducere a autoturismului (ministrul se afla în autoturism ca persoană transportată, ca urmare a funcţiei şi calităţii deţinute), precum nici cele concrete de însoţire a autoturismului în care se afla de către un dispozitiv în coloană (respectiv stabilirea directă, de o manieră efectivă a componenţei numerice şi individuale a persoanelor, felul de alcătuire a dispozitivului, amplasarea concretă în cadrul dispozitivului, chiar desemnarea nominală a poliţistului rutier Gigină Bogdan-Cosmin, indicarea concretă a vitezei de deplasare şi traseele de urmat), în condiţiile în care, aşa cum se reţine în rechizitoriu în mod constant, moartea acestuia a survenit într-un accident rutier. "Altfel spus, în reglementările atribuţiilor de serviciu ce decurg din funcţia de ministru al afacerilor interne deţinută de Gabriel Oprea, nu există situaţii prevăzute ca în exercitarea lor să poată cauza moartea persoanelor, aşa încât nu există nicio legătură, respectiv un raport direct între exercitarea lor şi fapta de a ucide, având ca rezultat producerea suprimării vieţii din culpă a victimei Gigină Bogdan-Cosmin", arată Oprea, citând încheierea pronunţată de respectivul judecător. Acesta adaugă că moartea poliţistului Bogdan Gigină este o tragedie şi că nu trebuie folosită de nimeni în scopuri politice sau de altă natură. "Am toată încrederea în justiţie şi am convingerea că în acest dosar construit politic dreptatea va învinge. Dosarul accidentului este unul din dosarele construite politic pentru că unora le era teamă de Gabriel Oprea, de nivelul la care ajunsese UNPR în vara anului 2015, de încrederea de care ne bucuram - eu (32%) şi partidul (10%) - în rândul populaţiei, de faptele care vorbeau pentru mine, de tot ceea ce am realizat de-a lungul carierei, pentru oameni", mai afirmă fostul ministru. Acesta aminteşte că în contextul accidentului a plecat din funcţiile de vicepremier pentru securitate naţională şi ministru de Interne, dar şi din cea de preşedinte al UNPR, rămânând preşedinte fondator. "Demisia implică onoarea. Nu demisionezi, dacă îţi lipseşte onoarea. România se află astăzi într-o situaţie dificilă. În anul Centenarului, în loc de unitate, armonie, încredere, între români este sădită ura, duşmănia, dezbinarea. Autorităţile nu construiesc, sunt preocupate de agende personale, interese, răzbunări. Ţara noastră este izolată politic, îi lipseşte echilibrul. Am revenit în politică tocmai pentru că este nevoie de construcţie în zona instituţională, de echilibru politic, de rezultate concrete de care să beneficieze fiecare român, de la nou-născut la pensionar. România mai are o şansă să revină la drumul corect, dacă este condusă de patrioţi, de oameni care îşi iubesc ţara şi aleg întotdeauna onoarea, nu compromisul", a mai scris Oprea pe Facebook. AGERPRES/(AS - editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)