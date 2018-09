Oprea: Ordonanta privind Start-Up Nation 2018, cu noile reguli ale jocului, va fi pusa de vineri la transparenta decizionala

Ordonanţa de urgenţă privind programul Start-Up Nation 2018 va fi pusă vineri pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, la transparenţă decizională, şi va aduce noile reguli ale jocului, a declarat, joi, ministrul de resort, Ştefan Radu Oprea. "Fiind azi moment de bilanţ, ultima zi de depunere a cererilor de plată este pe 1 octombrie, momentul de bilanţ va fi şi momentul de Start-up din nou, un nou început: Start-Up 2018. Va fi un Start-Up mult mai simplu, pentru că vrem să arătăm că am învăţat din experienţa din 2017, cu proceduri unitare, cu ghid pe care îl vom pune la minister. Şi vor fi şi alte schimbări. Cred că deja, începând de mâine, poate să fie văzută în Transparenţă ordonanţa de urgenţă care aduce noile reguli ale jocului pe anul 2018. Sper ca acest fenomen care a cuprins ţara, Start-Up Nation, să fie acel moment în care să învăţăm în România să spunem poveşti de succes, pentru un singur motiv: că această poveste există. Trebuie doar să deschidem ochii s-o vedem şi s-o spunem cu glas tare", a spus Ştefan Radu Oprea. Potrivit acestuia, suma maximă ce va fi acordată rămâne aceeaşi, respectiv 200.000 de lei, bugetul fiind aprobat pentru 10.000 de proiecte, iar la 1 octombrie "suntem pregătiţi să dăm startul noii ediţii". "Vom primi de la consultanţi şi de la cei care sunt interesaţi toate părerile şi posibilităţile de a îmbunătăţi ceea ce noi propunem şi, apoi, imediat intrăm în procedură, astfel încât, până la sfârşitul anului, vor fi depuse toate cererile, pentru că deja există această ştiinţă în piaţă de a face proiectele şi există aşteptare, şi există exemple de bună practică, şi există succes. Au de unde să înveţe. Apoi intrăm în procedura normală, vor fi făcute contractările", a explicat ministrul. Acesta a subliniat că vor fi anumite schimbări, ca de exemplu un avans fără garanţie şi anumite criterii legate de dezvoltarea unei afaceri în zonele cu număr redus de întreprinderi mici şi mijlocii. "Vor fi anumite schimbări. Vom avea avans anul acesta. Este una dintre chestiunile pe care le-am adus ca element de noutate: un avans care va fi fără garanţie. Vom prevedea de asemenea ca salariile să fie în sumă forfetară, pentru că învăţăm din anul trecut. De asemenea, vor fi anumite criterii legate de dezvoltarea în zonele unde numărul de întreprinderi mici şi mijlocii nu este cel apropiat de media europeană. Vrem să redeşteptăm spiritul antreprenorial, pentru că aceasta este esenţa Start-Up Nation, aceea de a îndrăzni şi de a dori să fii antreprenor şi cred că efortul trebuie să fie acolo unde acest număr de IMM-uri, de firme care debutează, de microîntreprinderi este mai mic. Totodată, vor fi şi alte elemente de noutate: producţia, serviciile, care nu erau punctate anul trecut. IT-ul, în schimb, nu va mai fi la fel de bine punctat, pentru că avem foarte multe alte programe care se adresează IT-ştilor şi credem că e bine ca aceste servicii să fie şi ele încurajate anul acesta", a mai afirmat Oprea, în cadrul evenimentului "Start-Up Nation - o poveste de succes", la care AGERPRES a fost partener media. Aplicaţia pentru depunerea online a planurilor de afaceri pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile de 200.000 lei/beneficiar pentru înfiinţarea şi demararea unei afaceri a devenit activă la data de 15 iunie 2017. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Daniela Juncu)