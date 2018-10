Ora de iarna 2018. Incepand de cand ne vom putea bucura de mai mult somn

Ora de iarna 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trecerea la ora de iarna 2018 se va face in noaptea dintre 28 octombrie si 29 octombrie 2018 (sambata spre duminca), astfel ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2018 devine ora 3:00. Asta inseamna ca ne vom putea bucura de o ora in plus de somn, iar duminica, 29 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, cu 25 de ore. Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de Romania din 1932, acesta fiind folosit de peste 100 de tari din intreaga lume. Pentru urmatorii ani, trecerea la ora de vara si la ora de iarna se va face la urmatoarele date: 2019 – 31 martie – 27 octombrie 2020 – 29 martie – 25 octombrie Cum este afectat organismul de schimbarea orei? Medicii considera ca ...