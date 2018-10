Ora de iarna 2018. Ora 4.00 devine ora 3.00

Ora de iarna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ora de iarna 2018. Doar cateva zile au mai ramas pana trecem la ora de iarna, cand ora 4.00 devine ora 3.00. Asadar, ora de iarna va intra in vigoare in Romania peste fix 26 de zile, cand vom dormi mai mult cu o ora. Data exacta cand trecem la ora de iarna sau ora de toamna, cum o mai numesc unii, este de 28 octombrie 2018, intr-o duminica spre luni. Iata tot ce trebuie sa stii despre ora de iarna 2018. Ora de iarna 2018. Dam ceasurile inapoi Trecerea la ora de iarna 2018 se face in noaptea dintre 28 octombrie si 29 octombrie 2018 (sambata spre duminca), schimbarea orei facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2018 devine ora 3:00. Asta inseamna ca ne vom putea bucura de o ora ...