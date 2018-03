Ora de vara 2018. Cand se schimba ora

Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Asadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se intelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00.

Astfel, prin trecerea la ora de vara, ziua de duminica – 25 martie 2018 – va avea 23 de ore in loc de 24.



ORA DE VARA 2018: Cum a luat nastere mecanismul schimbarii orei

Conceptul numit ora de vara a fost prima data adus in discutie in anul 1895, in Noua Zeelenada. Cel care a venit cu aceasta idee a fost entomologul George Vernon Hudson.

Sistemul are ca scop folosirea luminii Soarelui pe o perioada cat mai lunga din zi. In acest mod, activitatile se desfasoara cat mai mult posibil pe lumina naturala, iar acest lucru este benefic din cel putin doua puncte de vedere.

Lumina naturala, spre deosebire de cea artificiala, este un stimulator al tonuslui fizic si psihic. In al doilea rand, prin trecerea la ora de vara se economiseste si energia electrica necesara iluminatului artificial.

In prezent, mecanismul prin care se schimba ora, in preajma echinoctiilor de primavara si de toamna, respectiv trecerea la ora de vara si la ora de iarna, este folosit in peste 100 de tari din lumea intreaga.



Trecerea la ora de vara 2018 in Romania

Romania a aderat la ora de vara pentru prima data in anul 1932. Intre anii 1943-1979 practica trecerii la ora de vara a fost suspendata. In anul 1997 Romania a intrat in randul celorlalte tari europene care aderau la ora de vara in ultima duminica din luna martie, iar acest lucru este valabil si in prezent.

La inceputul lunii martie 2018, mai multi parlamentari romani au dorit renuntarea la ora de vara. Deputatul PMP (Partidul Miscarea Populara), Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian.

„Introdusa in anul 1916, ca o necesitate impusa de conditiile economice generate de Primul Razboi Mondial, ora de vara a avut drept scop crearea unei economii in privinta consumului de energie electrica si termica”, potrivit expunerii de motive.

Initiatorul precizeaza ca studiile efectuate in ultima perioada au relevat faptul ca aceasta modificare a orei legale nu genereaza economii din punct de vedere energetic si provoaca un puternic disconfort asupra marii majoritati a populatiei, iar modificarea orei genereaza perturbari ale transportului feroviar si aerian, spune initiatorul.

Parlamentul European nu elimina ora de vara si ora de iarna

Parlamentul European nu elimina ora de vara, desi a votat, la data de 7 februarie, in favoarea introducerii aceluiasi timp pe tot parcursului anului.

Urmeaza ca membrii Consiliului European sa evalueze in detaliu directiva privind trecerea la ora de vara si la cea de iarna si, daca este cazul, sa propuna revizuirea ei.

Parlamentarii eruopenii au spus ca vor ruga Comisia Europeana – care in trecut s-a opus acestei schimbari – sa implementeze decizia.



ORA DE VARA 2018: Cum ne afecteaza

Schimbarea orei, fie ea de vara sau de iarna, are, de cele mai multe ori, repercusiuni asupra psihicului si sanatatii populatiei care are nevoie de o anumita perioada de acomodare.

Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic si odata cu el pot surveni si dereglari hormonale, mai ales in ceea ce priveste melatonina, hormonul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic al organismului.

Mai mult, studiile arata ca in perioada imediat urmatoare trecerii la ora de vara au loc mai multe accidente rutiere decat in mod normal. Asta tocmai pentru ca aceasta schimbare favorizeaza aparitia oboselii si a lipsei de atentie in cazul multor persoane.

