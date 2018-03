Ora de vara 2018. In noaptea de sambata spre duminica, se schimba ora in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ora de vara Romania. In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din UE vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie. Asadar, in aceasta noapte vom dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00, in cazul Romaniei. Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica din octombrie si a inceput sa se generalizeze din 1974, cand s-a produs prima criza de petrol, iar unele tari au decis sa devanseze cu o ora ceasurile pentru a profita de lumina si a economisi electricitate. Ora de ...