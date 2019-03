ORA DE VARA 2019, anunt de ultima ora. Cand se schimba de fapt ora

Ora de vara 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ora de vara 2019 ar putea fi ultima. Cand se schimba ora si ce efecte are asupra bioritmului romanilor. ORA DE VARA 2019. In 2019, trecerea la ora de vara se face pe 31 martie. Romanii isi vor da ceasurile inainte, ceea ce inseamna ca ei vor dormi mai putin, iar durata zilei va fi mai lunga decat cea a noptii. Astfel, ora 03:00 devine ora 04:00. Ziua de 31 martie va avea doar 23 de ore. Ceasurile din toate tarile Uniunii Europene se vor da inainte in acelasi timp. George Vernon Hudson, un entomolog din Noua Zeelanda, a propus introducerea orei de vara in 1895. De atunci, 110 tari din intreaga lume folosesc acest mecanism astazi. In Europa, Islanda este singura tara care nu foloseste ora de v ...