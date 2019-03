Ora de vara 2019. Cand dam ceasurile cu o ora inainte

Ora de vara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ora de vara 2019. Romania trece la ora de vara, conform regulilor international, scopul fiind acela de a profita cat mai mult de lumina naturala a Soarelui. Modificarea la ora de vara 2019 are inclusiv scopuri economice. Drept urmare, prin exploatarea luminii naturale se reuseste economisirea de energie. Tarile din UE schimba ora in ultima duminica din luna martie a fiecarui an. Romania s-a raliat la acest sistem european inca din 1997, cu 10 ani inainte de a intra in UE. In schimb, tara noastra a adoptat ora de vara mult mai devreme, inca din 1932, dar trecea la o data diferita fata de alte tari. Intre 1943 si 1949, Romania a suspendat schimbarea orei de vara. Cand trecem la ora de vara 2019 In acest ...