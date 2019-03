Ora de vara 2019. Romania trece la ora de vara in acest weekend

Ora de vara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania trece la ora de vara in acest weekend. In noaptea de sambata spre duminica, adica 30 spre 31 martie 2019, romanii trec la ora de vara, cand ora 3.00 va deveni ora 4.00. Schimbarea orei a fost indelung dezbatuta in Parlamentul European. Romania trece la ora de vara in weekendul 30-31 martie 2019. Ora de vara inseamna ca ora 3.00 devine ora 4.00, astfel dormim mai putin cu o ora, dar vom beneficia de mai multa lumina de la soare, acesta fiind si unul dintre motivele infiintarii orei de vara. In Parlamentul European s-a votat ca ultima schimbare de ora din Uniunea Europeana sa fie in martie 2021. Vezi si: Lipsa somnului poate duce la aparitia cancerului. Avertismentul medicilor Ora de va ...