Ora de vara 2019. Romania trece la ora de vara in noaptea de sambata spre duminica

In noaptea de sambata spre duminica se schimba ora. Romania, alaturi de celelate tari ale Uniunii Europene, trece de la ora de iarna la cea de vara, ceea ce inseamna ca ceasul se da inainte cu o ora. Astfel ora 3:00 devine ora 4:00. Ziua de 31 martie va avea doar 23 de ore, in loc de 24 de ore din aceasta cauza. Schimbarea orei din acest an ar putea fi printre ultimele. Parlamentul European a votat, saptamana aceasta, in favoarea unei propuneri de renuntare la obligativitatea trecerii la ora de vara la nivelul Uniunii Europene. Potrivit acestei propuneri, fiecare stat membru al Uniunii Europene va avea dreptul sa decida pana in 2021 daca va pastra actualul sistem sau va renunta la schimbarea orei. Ora de ...