Ora de vara, eliminata. Primele masuri luate de Romania. Mai dam sau nu ceasurile inainte?

Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere la ora de vara are efecte negative asupra sanatatii, relateaza news.ro. „Potentialele efecte negative inclusiv asupra sanatatii populatiei ale modificarii bianuale ale ore au fost subliniate inclusiv la nivelul Parlamentului European, solicitandu-se prin vot majoritar o rezolutie la nivelul Consiliului European pentru revizuirea regimului actual al orei de vara", precizeaza initiatorul in expunerea de motive. Astfel, ...