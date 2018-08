Ora de vara este in pericol: cati europeni cer eliminarea

Ora de vara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La inceputul lunii iulie, Comisia Europeana a lansat online o consultare publica in care puteai sa votezi daca esti sau nu de acord cu eliminarea orei de vara. Acum, avem primele informatii pe acest subiect. Sesiunea in care puteai sa votezi s-a incheiat pe 16 august, iar, potrivit cotidianului german Westfalenpost, aproximativ 80% din respondenti au declarat ca sustin eliminarea acesteia. Comisia Europeana nu a vrut sa comenteze pana la dezvaluirea rezultatelor finale, dar a precizat ca la sondaj au participat 4,6 milioane de cetateni din UE. Ideea orei de vara ii apartine omului de stiinta Benjamin Franklin si a fost propusa in secolul al XVIII-lea. Principalul motiv al implementarii a fost acela de a ...