Orange a picat: reteaua celui mai mare operator are probleme in Bucuresti

Orange Romania are, din nou, probleme cu stabilitatea retelei. De data aceasta, reclamatiile sunt pe Bucuresti. Momentul acesta vine la mai putin de-o luna de cand Orange a avut probleme masive in Romania. Problemele retelei Orange Romania au fost semnalate in prima faza pe pagina de a operatorului. Cativa utilizatori s-au plans ca in Bucuresti n-au semnal. Cea mai intalnita problema e ca nu exista semnal si, implicit, nici internet, nici telefonie. Cele mai mari probleme pe care Orange le-a avut pana acum au fost pe 27 martie. Atunci, dupa-amiaza, mai multi clienti din cateva orase din tara, inclusiv Bucuresti, n-au avut acces la internet sau telefonie. La cateva ore dupa ce operatorul si-a informat clienti ...