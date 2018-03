Orange si Vodafone, amendate cu 180.000 lei de catre ANCOM

Vodafone si Orange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 lei si Orange cu 50.000 lei pentru nerespectarea Regulamentului european "Roam like at home" in Romania. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a investigat Vodafone din cauza modului in care au fost informati utilizatorii despre modificarea conditiilor de furnizare a serviciului de roaming in Spatiul Economic European (SEE), dupa intrarea in vigoare a regulamentului european Roam like at home. „In urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul in care operatorii aplica regulamentul european Roam li ...