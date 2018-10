Orase ce pot da "portanta" economiei

Cu ceva timp in urma am citit ca primarii oraselor Timisoara, Arad, Oradea si Cluj-Napoca s-au intalnit pentru a promova o "axa de dezvoltare". Aceste orase se afla la (spre) granita de vest a Romaniei si au cunoscut o dezvoltare intensa in ultimele doua decenii - exprimata si de avantul industriei IT.