Orasul din Romania in care se inregistreaza cea mai mica factura la caldura! Oamenii platesc putin si stau in tricou, chiar si iarna

Un oras de munte din Bihor nu indura deloc frigul. Ba din contra, sunt zile cand oamenii deschid geamurile, sa mai iasa caldura din casa. Iar asta nu se vede la factura, pentru ca aici gigacaloria are printre cele mai mici preturi din tara. Orasul Beius, caci despre el vorbim, sta pe un imens zacamant de apa geotermala, descoperit in urma cu aproape 20 de ani. Iar de atunci este sursa miraculoasa care incalzeste intreg orasul. Copiii de la gradinitele din Beius stau in tricou si cand vine iarna. Inca din prima zi de cursuri, toate unitatile de invatamant din oras i-au asteptat cu caloriferele calde. "Din luna septembrie-octombrie, depinde de vreme, apa geotermala si caldura ne da un confort minunat. Toata lumea in ...