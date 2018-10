Orasul fantoma inghitit de natura. Din 5000 de locuitori au mai ramas 35 - VIDEO

Orasul fantoma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cat timp ii ia naturii sa cucereasca un oras fantoma? Aproape un sfert de secol. In Akarmara, un oras fantoma din Abhazia, o republica autonoma in nord-vestul Georgiei, padurea inghite incet-incet cladirele abandonate, din era sovietica. In anii ’70 Akarmara era un oras minier infloritor in care traiau 5000 de oameni. Acum au mai ramas doar 35 de locuitori. Vezi si: Oras fantoma construit la 15 metri sub pamant de rebelii sirieni. Spitale amenajate in tuneluri Acestia spun ca orasul s-a deteriorat in ultimii 25 de ani. Multi au fugit din zona in timpul razboiului din 1992-1993 intre Abhazia si Georgia cand separatistii abhazi sprijiniti de Rusia au decis sa se rupa de Georgia. Si mai multi ...