Orasul s-a umplut de materiale electorale. Primaria Municipiului Iasi a aprobat montarea bannerelor stradale

Primaria Municipiului Iasi a aprobat fara partinire sau discriminare si in mod gratuit cererile filialelor locale ale partidelor politice si candidatilor independenti de amplasare si montare a diverselor materiale electorale in oras. In ceea ce priveste bannerele stradale, municipalitatea a aprobat montarea a 40 de astfel de materiale pentru Partidul Miscarea Populara, 51 pentru Partidul National Liberal, 27 pentru Partidul Social Democrat si 20 pentru Pro Romania. Productia bannerelor este responsabilitatea partidelor, iar montarea acestora este facuta numai contra cost, pe baza de contract, si doar de catre echipele Companiei de Transport Public SA. In vederea diminuarii impactului asupra traficului rutier, ...