Orban: Am depus o sesizare la Parchetul de pe langa ICCJ pe numele lui Dancila si a lui Dragnea

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iaşi, că a depus, în "calitate de cetăţean al României", o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberal a precizat că aceste fapte sunt legate de "pregătirea, adoptarea, aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi tot ce s-a întamplat după" adoptarea de către Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. "Această sesizare e depusă de mine, Ludovic Orban, în calitate de cetăţean al României, şi am făcut acest demers pentru că l-am considerat o obligaţie morală faţă de mine. Nu am închis niciodată ochii, nu am să tac, să fiu pasiv când am să văd lucruri grave care afectează interesele generale ale României. Ceea ce se întâmplă România şi în alte ţări riscă să puna în pericol interesele fundamentale ale României, puse pe taraba de talcioc, de Dragnea şi acoliţii săi, riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern, risca să dinamiteze punţi care au fost construite în zeci de ani.(...) Am considerat necesar ca cineva să cerceteze aceste fapte. Eu nu am calitatea, nu sunt eu procuror", a afirmat Orban. (AS-autor: Daniela Malache, editor: Diana Dumitru)