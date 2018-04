Orban: Demersul presedintelui, perfect motivat

ShareTweet Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, vineri, că demersul preşedintelui Klaus Iohannis de a cere demisia premierului Viorica Dăncilă este “perfect motivat”, precizând că PNL va depune o moţiune de cenzură în momentul în care vor exista cele mai mari şanse de câştig. “Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dăncilă nu are ce să caute în fruntea Guvernului. Este o marionetă a lui Dragnea şi a lui Tăriceanu, care execută orbeşte toate ordinele ticăloase ale celor doi”, a declarat Orban, potrivit Mediafax. PNL va depune o moţiune de cenzură în momentul în care vor exista cele mai mari şanse pentru a obţine un număr cât mai mare de voturi. “Cu siguranţă vom folosi acest instrument constitutional în momentul în care vor exista cele mai mari şanse pentru a obţine un număr cât mai mare de voturi. Este normal şi firesc ca preşdintele să exprime o poziţie oficială chiar dacă ea nu generează consecinte immediate arată că doamna Dăncilă nu mai are niciun fel de sprijin şi de disponibilitate spre colaborare din partea preşedintelui”, a spus Orban, întrebat dacă PNL va depune o moţiune de cenzură în acest context. ShareTweet