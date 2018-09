Orban: Din punctul meu de vedere, Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania

Șapte persoane ranite intr-un accident rutier la Suceava Două mașini în care se aflau opt persoane s-au ciocnit, sâmbătă seară, în jurul orei 22.30, în satul Negostina, comuna Bălcăuți, din județul Suceava. Accidentul s-a produs pe drumul județean 209D, scrie realitateadesuceava.net. Citește mai departe...

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 9 septembrie 2018. Scorpionii iși schimba look-ul Horoscopul zilei de 9 septembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 9 septembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 9 septembrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Scorpion pot face schimbări de look sau de […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 9 septembrie 2018. Scorpionii își schimbă look-ul appeared first on Cancan.ro.

Naomi Osaka scrie istorie la US Open: a invins-o pe Serena Williams in finala (VIDEO) Jucătoarea din Japonia Naomi Osaka a câștigat primul său trofeu de grand slam din carieră. A învins-o pe jucătoarea amer ...

Barack Obama a pornit razboiul cu republicanii: `Cea mai mare amenintare pentru democratia noastra nu o reprezinta un individ..., este nepasarea, indiferenta` Fostul preşedinte american Barack Obama a lansat un apel, sâmbătă, în California, la mobilizare pentru a schimba majoritatea în Congres, denunţând "politica fricii" a lui Donald Trump, al cărui nume însă nu l-a pronunţat, relatează AFP preluat de agerpres.Adina Florea, omul propus pentru șefia DNA, ...

Orban: Firea pentru Bucuresti este cam ceea ce e Dragnea pentru Romania Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că „Firea pentru Bucureşti este cam ceea ce e Dragnea pentru România”. „Eu nu mă iau după cearta dintre ei. Faptul că îşi spală rufele în public şi mai aflam câte ceva din mizeriile care sunt ascunse sub preş de conducerea PSD nu ...

Razboiul disperarii in PSD. Cine va invinge? Pe fond, demersul anti-Dragnea al dnei Firea este profund ipocrit. Da, Liviu Dragnea este un dictator care a condus cu mana forte PSD, sunt convinsa ca a avut grija ca niciun alt lider PSD sa nu se ridice intr-atat incat sa ii puna in pericol suprematia si asta a inclus desigur si o doza de sabotare ...

Antioccidentalismul electoral si pretul lui Discursul politic xenofob din Romania este orientat exclusiv spre Vest si este doar unul de conjunctura electorala, insa pretul atragerii voturilor simpatizantilor xenofobi este subrezirea securitatii nationale.

Povestea unui miracol de 100 de ani, care risca sa dispara Multe lucruri s-au schimbat, de-a lungul timpului, în satul Chegea, care aparține de comuna Săcășeni, județul Satu Mare. Oamenii au îmbătrânit, tinerii s-au mutat la oraș, casele se dărâmă una câte una, dar un lucru a rămas ca odinioară, deocamdată. (Super oferta de angajare) Ba chiar a devenit, în ultimii ani, simbol al locului și motiv […] The post Povestea unui miracol de 100 de ani, care riscă să dispară appeared first on Cancan.ro.

Cel mai bine platit angajat din Romania a caștigat procesul cu… Dumnezeu! Cu toate că a pierdut, în primă fază, procesul cu Ioan Robu și Arhiepiscopia Romano-Catolică,(DETALII AICI) Ioannis Papalekas, cel mai bine plătit angajat din România, a avut parte de o răsturnare spectaculoasă de situație.(Câstigă acum 5.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat detalii de ultimă oră legate de decizia magistraților. (CITEȘTE ȘI: CEL MAI BINE […] The post Cel mai bine plătit angajat din România a câștigat procesul cu… Dumnezeu! appeared first on Cancan.ro.