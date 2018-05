Orban: „ Dragnea este paranoic. Cum sa pui premier profesoara de lucru manual”

ShareTweet Liderul PNL Ludovic Orban a criticat, sâmbătă la Tulcea, Guvernul Dăncilă, spunând că premierul este o marionetă pentru PSD, iar alţi membri ai Cabinetului au fost aleşi fără a fi recomandaţi de performanţele anterioare, ci de raportarea la şeful partidului. / O analiză critică la numirile din guvern „Nu cred că a existat dupa Revolutie atâta prostie în guvern. Cum să pui premier profesoară de lucru manual, ministrul de Interne-măcar o punea pe cealaltă că aia a fost secretară la şcoala din Videle, ministrul Economiei să te uiţi ce diferenţă are între scoală si facultate, i se spunea Debilul, asta era porecla lui, să îl pui la Economie, este ceva de noaptea minţii. Dragnea este paranoic, nu suportă decât oameni mai proşti decât el. Dacă îi spune unul la ureche ca Fifor vrea să îi ia locul, îl execută instant. A distrus orice logica de numire. Nu mai conetază criteriile de competenţă, cât de prost să fii, dacă asculţi poruncile lui Dragnea, eşti bun pentru orice poziţie în România. Să nu ne mirăm, dacă o fie, Doamne fereste, să desemneze comisarul european, o desemnează pe Dăncilă. Oricum au trimis-o la Parlamentul European, unde nu a deschis gura că nu a avut cine sa îi scrie textele, acum vedem ca are cine, dar nu ştie să le citească (…) Acest guvern e condus de Dragnea, Vâlcov, Sheidehh, Stănescu”, a declarat Ludovic Orban, la Tulcea, potrivit Mediafax. Totodată, liderul liberalilor a criticat şi ultima intervenţie televizată a premierului. „Dăncilă e pe post de mobilă. Cred că şi jandarmul ce o păzeste are mai multe putere. (…) Nici măcar în interviu regizat în care exista sufleor ca la teatru, doamna Dăncilă la Ciutacu avea un sufleor, nici măcar aşa nu au fost în stare să o împiedice să facă iarăşi nişte gafe”, a mai spus Orban. ShareTweet