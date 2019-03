Orban si Blaga au dreptate - profitorii partidului trebuie sa plece!

Voi continua astazi asumarea de opinii transante cu privire la actiuni ale ministrilor, liderilor politici sau partidelor. Ca pareri personale si nu in numele CNMR. Profitorii partidelor sunt de cand lumea. Iar in ultimii 20 de ani am vazut destule exemple de partide si lideri politici parazitati de tot felul de profitori nascuti cu talentul adularii temporare a sefilor dar si cu un instinct "curajos" de "dat cu fuga la nevoie" daca liderul sau partidul caruia ii jura credinta vesnica nu le mai pot oferi aceleasi avantaje ca pana atunci sau risca sa se scufunde. Am scris in ultimele editoriale despre ministrii din actualul cabinet care am considerat ca performeaza si voi continua sa o fac si cu altii! La fel am promis ca voi semnala si atitudini, actiuni sau initiative ale opozitiei cu care sunt de acord. Asadar ma intorc la Blaga si Orban si decizia lor de a le rupe capul (politic desigur) unor profitori de filiale (ma scuzati am vrut sa spun Presedinti de filiale...) care nu au fost in stare sa stranga un numar de semnaturi nici macar cati membri au familiile lor din organizatie dar mai sunt si...fuduli. Cand esti ditamai primarul de Municipiu sau Presedinte de Consiliu Judetean si esti neputincios sa convingi cateva mii de membrii sa semneze pt partid esti ori prea prost ori ticalos. Si uneori amandoua. Sau cine stie speri intentionat la un esec al conducerii... Aceeasi situatie se intampla si la PSD si la alte partide si eu cred ca liderii acestor partide intr-un mic acces de dictatura ar trebui sa-i demita imediat si sa nu se uite la bezelele, inchinaciunile si dragostea pe care acesti mormoloci politici le-o declara conjuctural. Politica se face pragmatic.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR