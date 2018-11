Orban vs. Ciolos: Nu inteleg ce interese politice are. Imi pun serioase semne de intrebare in ce masura intelege cine este adversarul nostru

Un accident produs marti dimineata intre Morarilor si Piata Delfinului, in cartierul bucurestean Pantelimon, a blocat circulatia tramvaielor de pe linia 55 in zona.

Propunerea legislativa privind introducerea bauturilor racoritoare cu un continut ridicat de zahar in categoria produselor pentru care se percep taxe a trecut luni de Senat, prin adoptare tacita, ca urmare a implinirii termenului pentru dezbatere si adoptare.

Prieteni și parteneri de afaceri în trecut, Mircea Badea și Oreste Teodorescu se află, acum, la cuțite. Cei doi obișnuiesc să se contreze în mediul virtual, unde își aruncă vorbe grele. Recent, pe contul personal de socializare, prezentatorul de la Antena 3 l-a făcut praf pe cel care până în urmă cu doar câteva zile