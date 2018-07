Ordonanta de urgenta controversata: PSD da o lovitura puternica ariilor naturale protejate, eliminand ONG-urile care se opuneau distrugerii lor prin diverse proiecte

Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care schimba scoate din legislatia de mediu notiunea de custode al ariilor naturale protejate si le trece pe aceastea sub administratia Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Acestei custozi ai ariilor protejate sunt in mare parte ONG-uri specializate, dar pot fi si primarii, consilii judetene, universitati, societati comerciale care sa administreze pe fonduri proprii aceste zone.

Aceasta ordonanta de urgenta este aspru criticata de catre activistii de mediu care afirma ca acest OUG este facut pentru a elimina custozii deoarece se opuneau intrarea cu picioarele in aceste zone prin proiecte care ar fi afectat habitatul precum hoteluri, exploatari miniere, drumuri, defrisari si proiecte imobiliare.

"In fundamentarea OUG-ului, Guvernul Romaniei spune explicit de ce sterge pe jos cu munca custozilor ariilor naturale protejate. Custozii tin Romania fara vile in parcurile nationale, fara piscine in mijlocul zonelor de cuibarit ale pelicanilor din Delta Dunarii, fara partii de schi in padurile virgine sau impiedica construirea autostrazii intre Sfinx si Babele. Azi, noua presedinta ANANP, doamna Adi Croitoru, a reusit sa ne trimita in lada de gunoi a civilizatiei europene. PSD a desfiintat custodiile ong-urilor de mediu asupra ariilor naturale protejate pentru ca acestea se opuneau dezvoltarii dezastruoase. Faptul ca, custozii ariilor protejate neafiliati politic isi faceau treaba si nu dadeau avize pozitive proiectelor distructive pentru mediu a enervat maxim baronii PSD. Astfel, Guvernul a ales azi calea radicala, respectiv toate ong-urile care gestioneaza arii naturale protejate sunt trimise la plimbare printr-un OUG, nascut peste noapte din burta partidului", atrage atentia activistul de mediu Octavian Berceanu, conform Hotnews.

In plus, reprezentantii ONG-urilor spun ca in acest moment sunt peste 300 de arii naturale care nu au administrator, circa jumatate din total, iar Agentia ar putea incepe cu administrarea acestora inainte sa elimine o structura care functioneaza.

