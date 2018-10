Ordonanta de urgenta pe legile justitiei. Sedinta matinala la Guvern

OUG legile justitiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul se reuneste in sedinta, luni, la ora 9,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Decizia privind organizarea sedintei de Guvern luni a fost luata intrucat premierul Viorica Dancila are programate pentru aceasta saptamana o serie de vizite externe. Vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, declara ca 'in principiu', luni este programata o sedinta de Guvern pentru adoptarea unei ordonante de urgenta pe legile Justitiei. Potrivit lui Melescanu, premierul Viorica Dancila efectueaza o deplasare de o saptamana in Turcia si in tarile Golfului. Intrebat daca va fi si o sedinta de guvern pentru adoptarea unei ordonante de urgenta pe legile Justitiei, Melescanu a ...