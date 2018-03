Ordonanta de urgenta privind Declaratia Unica a fost publicata in Monitorul Oficial 

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 care reglementeaza mecanismul de declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, anunta ministerul Finantelor, pe pagina sa de . Ministerul reaminteste contribuabililor persoane fizice ca depunerea Declaratiei Unice se face pana la data de 15 iulie. Ordonanta prevede ca, prin derogare, declaratia unica se depune in acest an pana la data de 15 iulie inclusiv. Ce bonificatii se acorda pentru plata anticipata: pentru depunerea prin mijloace electronice pana la data de 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pentru pe venit platit integral pana la 1 ...