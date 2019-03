Ordonanta de urgenta referitoare la majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in Senat

Majorare alocatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate (86 de voturi 'pentru'), proiectul de aprobare a OUG 9/2019, prin care alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate din luna urmatoare celei in care se adopta bugetul de stat pe anul in curs. Senatorul PNL Carmen Harau si-a exprimat nemultumirea ca toti copiii nu beneficiaza de alocatii majorate, avand in vedere ca Legea bugetului de stat a fost trimisa Parlamentului pentru reexaminare. "Puteati sa acordati alocatiile majorate de la 1 martie si sa regularizati sumele dupa adoptarea legii bugetului", a afirmat Harau. Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a afirmat ca dupa 1990 alocatiile copiilor au fost m ...