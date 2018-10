Ordonanta pe Legile Justitiei: pensionarea anticipata se amana, procurorii tineri pleaca din DNA si DIICOT, modificari la revocarea membrilor CSM

In ordonanta pe Legile Justitiei, care va fi discutata luni, intr-o sedinta speciala de guvern, sunt prevazute o serie de modificari, intre care se numara amanarea pensionarii anticipate a magistratilor (intrucat va avea un impact major asupra functionarii instantelor si parchetelor), amanarea incetarii detasarilor in institutii, prevederi privind actiunea in regres sau modul de revocare a membrilor CSM.