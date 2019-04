Ore suplimentare pentru elevi dupa dezastrul de la Simulare Bac si Evaluare Nationala

Ore suplimentare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rezultatele catastrofale de la simulari se combat cu ore suplimentare. Profesorii din peste 100 de scoli si licee din Capitala trebuie sa organizeze pentru clasele a opta si a douasprezecea ore remediale. Doar in Bucuresti, au fost 20 de scoli in care niciun elev nu a reusit sa treaca simularea de Bacalaureat ori pe cea de la Evaluarea Nationala. 55 de scoli gimnaziale si alte 64 de licee din Capitala au intrat de luni in monitorizarea Inspectoratului Scolar. Asta inseamna ca profesorii trebuie sa faca pregatire cu elevii in doua etape, doua saptamani in luna aprilie si doua saptamani in luna mai. Ioana Neacsu, inspector scolar general: Am emis ordine de serviciu si vom trimite echipe de profesori ...