Organele noastre funcționeaza la capacitate maxima doar doua ore pe zi. Iata ritmul fiecaruia in parte

Cunoasterea bioritmului cotidian al organelor ne ajuta sa ne construim un stil de viata echilibrat. Johanna Paungger si Thomas Poppe sunt doi dintre specialistii care au studiat ritmul functiilor organelor interne, iar rezultatele muncii lor s-au concretizat in cartea „Aus eigener kraft" (Pe propria putere). Potrivit autorilor germani, fiecare organ lucreaza la capacitate maxima, timp de 2 ore pe zi, in intervale bine stabilite. Iata care este ritmul organelor umane: 1. Stomacul, la maxim intre orele 7-9. Intre orele 7-9, functiile stoma¬cului sunt la valoare maxima, deci trebuie sa luam micul dejun, fara graba. Trebuie sa tineti cont atat de calitatea, cat si cantitatea alimentelor pe care le consumati la aceasta masa. 2. Splina si pancreasul, la maxim intre orele 9-11. In intervalul orar 9-11 lucreaza intens splina si pancreasul, sto¬macul odihnindu-se. In acest interval e recomandat sa nu consumam alimente greu digerabile. Pancreasul e cel care controleazã nivelul glicemiei. E de preferat sa nu consumam prea multe dulciuri pentru a nu-l forta sa secrete insulina. Daca splina nu functioneaza corect, se poate perturba nivelul trombocitelor din sange. 3. Inima, la maxim intre orele 11-13. Intre orele 11-13, activitatea inimii e la capacitate maxima. In aceasta perioada nu se recomanda mese copioase, care presupun un consum suplimentar de energie, care va fi luat din energia necesara activitatii intense a inimii. 4. Intestinul subtire, la maxim intre orele 13-15. Autorii germani afirma ca nu de multe ori s-a observat ca un angajat cu norma redusa de munca realizeaza la serviciu la fel de mult ca un angajat cu norma intreaga. Asta din cauza randamentului scazut al organismului dupa ora 13, mai ales dupa un pranz copios. Activitatea intestinului subtire, cu rol important in procesul de digestie, e ghidata de sistemul nervos vegetativ, a¬ceasta putand fi blocata sau dereglata de stres sau nervozitate. Din acest motiv se re¬comanda ca masa de priaz sa fie luata in liniste. 5. Vezica urinara, la maxim intre orele 15-17. Vezica urinara are un rol important in dezintoxicarea organismului, alaturi de rinichi. Acest lucru poate fi accelerat cu ajutorul ceaiurilor diuretice, care au un efect maxim daca sunt baute pana la ora 19, deoarece pana atunci functioneaza bine rinichii 6. Rinichii, la maxim intre orele 17-19. In acest interval, puteti alatura ceaiului pentru detoxifiere, un masaj limfatic, ce va ajuta la curatarea si relaxarea organismului. Dupa ora 19, nu se recomanda consum mare de lichide, in caz contrar, va veti tulbura somnul. 7. Circulatia sangvina, la maxim intre orele 19-21. Circulatia sangvina are o activitate intensa intre orele 19-21. Specialistii germani explica astfel refuzul copiilor de a se culca seara, inainte de ora 21. Organismul uman nu este setat sa doarma in acest interval. 8. Activitatea energetica, la maxim intre orele 21-23. Intre orele 21-23 se realizeaza o acumulare intensa de energie in corp. Aceste doua ore ale recuperarii energiei se numesc la chinezi, dupa un meridian al corpului, „triplul incalzitor". Cei care sunt in aceasta perioada sensibili la frig, cei care nu pot dormi decat intr-o camera incalziata nu ar trebui sa ignore acest semnal. Undeva s-a creat un dezechilibru fizic sau emotional si necesita atentie. Pentru multi dintre noi, cele doua ore sunt pline de vitalitate. iar specialistii explica astfel dorinta tinerilor de a petrece, intre aceste ore. Aceste ore nu sint recomandate pentru somn, ci pentru incarcarea energetica a organismului. 9. Vezica biliara, la maxim intre orele 23-1. Secretiile bilei contribuie la digestie si orice disfunctie a ei duce la mari dezechilibre, in organism. Persoanele care se trezesc des, in timpul noptii, ar trebui sa verifice daca vezica biliara si ficatul functioneaza normal. Stresul si mancarea grea, prajita, grasa, in timpul serii, impiedica buna functionare a bilei. Din acest motiv, cina trebuie sa fie usoara. In acest interval, se recomanda compresele umede si calde, aplicate in zona stomacului. Bauturile si alimentele reci nu sint bune, in aceasta perioada. Ceaiul fierbinte, baut cu inghitituri mici, mai ales cel de pelin, baut cu 20 de minute inainte de masa, ajuta la activarea functiei bilei. Sucul de ridichi ajuta de asemenea. E de mare importanta descongestiona¬rea intestinului gros care, daca nu se reali¬zeaza in mod natural, se poate face cu ajutorul unor clisme. Daca sunt probleme in fun¬c¬tionarea bilei sau a ficatului, munca des¬fa¬surata in perioada noptii e foarte noci¬va, deoarece nu se pot reface cele 2 organe.