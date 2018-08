Organizațiile PSD, despre violențele din Piața Victoriei: acțiune pusa la cale in laboratoarele de la Cotroceni

Mai multe organizații PSD au reacționat, sâmbătă, și l-au acuzat pe președintele Klaus Iohannis de complicitate la determinarea și pregătirea acțiunilor violente din Piața Victoriei și de subminarea autorității statului, prin reacțiile sale publice. “Protestul de ieri este momentul de maximă intensitate al unei acțiuni puse la cale cu mai mult timp în urmă în The post Organizațiile PSD, despre violențele din Piața Victoriei: acțiune pusă la cale în laboratoarele de la Cotroceni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.