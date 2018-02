Organizatia Patronala Mamaia-Constanta este la Targul de Turism 2018 cu cateva aprecieri pe Facebook si pagina de internet nefunctionala

Iar pentru a marca evenimentul totul s-a trecut pe pagina oficială de Facebook a organizației, total neinteresantă, dacă ar fi să ținem seama că, de prin noiembrie-decembrie anul trecut, când a fost creată, până acum, abia a ajuns să contabilizeze vreo 200 aprecieri și 210 urmăritori.

Organizația are și o pagină oficială de internet care se numește www.opmcta.ro și de unde nu poți afla nimic pentru că nu funcționează.

Ieri s-a deschis, la Romexpo, Târgul de Turism al României 2018, la care participă și Organizația Patronală Mamaia-Constanţa.Și au fost acolo, de s-au fotografiat, toate notabilitățile județului, ale municipiului, dar și mai mari de-atât.Pentru că, potrivit unui comunicat de presă transmis cu vreo două zile mai înainte, ”Prezența la manifestare are ca scop reprezentarea și promovarea destinației Mamaia-Constanța într-un mod coerent și targetat, abordând un display proaspăt, tip open-space, în care savoarea locală, istoria, natura și evenimentele de toate tipurile se îmbină pentru a oferi potențialului consumator o experiență turistică integrată, folosind instrumente de smart-travel”.Ba mai mult miercuri a avut loc și o conferință de presă la sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanța, prilejuită de participarea Organizației Patronale Mamaia-Constanţa la Târgul de Turism al României 2018, ce se va desfășura în Complexul ROMEXPO din București, în perioada 22 – 25 februarie 2018.La conferință au participat primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, președintele Organizației Patronale Mamaia Constanţa, Nicolae Bucovală, directorul executiv al Organizației Patronale Mamaia Constanţa, Anca Nedea Pavel.Dar nu asta este totul.Nu știm dacă a fost foarte aglomerată și a cazut fiind asaltată de utilizatori sau nu a funcționat niciodată.Noi am dat din întâmplare de site intrând de pe pagina de Facebook, de acolo, de unde suntem îndemnați să facem.Acum noi nu ne mai gândim și la cât or fi costat cele două pagini de promovarea organizației și a evenimentelor pentru că nu avem niciun motiv.Noi am scris pentru că ne-a ieșit în cale și am remarcat cele ce am scris.Târgul se va încheia pe 25 februarie. Poate, poate, până atunci se vor mai rezolva și din problemele astea.