Organizatorii Neversea vor scoate la vanzare in 5 decembrie primele 10000 de abonamente pentru festival

Două accidente de circulație în județul Olt. Șase persoane au fost rănite, sâmbătă, în două accidente produse în județul Olt. În cele două accidente au fost implicate trei autoturisme şi un microbuz care avea la bord opt bulgari. Primul accident s-a produs pe centura ocolitoare a orașului Caracal, unde un autoturism

Simona Halep (27 de ani) a reuşit anul acesta cea mai mare performanţă a carierei: un titlul de Grand Slam, la Roland Garros! Românca noastră se menţine pe locul 1 în lume şi la finalul acestui an, după ce s-a aflat pe această poziţie şi la sfârşitul lui 2017. Marea noastră sportivă ne-a acordat un

Horoscopul zilei de 2 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Scorpion vor fi afectați în plan personal și

1 Decembrie, Ziua Națională a României – Peste 2.000 de persoane au organizat, de Ziua Națională, un tricolor uman în Piața Victoriei pentru a sărbători 100 de ani de la Unire. Oamenii au folosit cartoane în culorile drapelului și s-au ajutat de telefoanele mobile pentru a le lumina. Un tricolor uman,

Lia Olguta Vasilescu: Nu s-a coborat niciodata atat limbajul politic ca anul acesta/ Se platesc bani pe autostrazi neconstruite Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat sâmbătă că niciodată nu s-a coborât limbajul politic aşa cum s-a întâmplat în anul Centenar, susţinând că e nevoie de proiecte pentru interesul naţional, cum ar fi drumurile, deoarece "se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite".

Proteste violente în Franţa – Cel puţin 80 de persoane au fost rănite, iar peste 220 au fost reţinute sâmbătă, în centrul Parisului, în cursul protestelor violente faţă de preţurile mari la carburanţi şi faţă de nivelul de trai, anunţă autorităţile franceze, citate de publicaţiile Le Figaro şi Le Monde. Autorităţile

Olguta Vasilescu: Aveam nevoie de Catedrala Mantuirii. Felicit Biserica Ortodoxa Romana Lia Olguţa Vasilescu a declarat, sâmbătă seară, că felicită Biserica Ortodoxă Română pentru că a reuşit să ridice Catedrala Mântuirii în an Centenar, subliniind că deşi au fost mulţi care au criticat „victoria”, era nevoie de un astfel de edificiu ce se construieşte o dată la 100 de ani.

Un pește congelat a revenit la viață după ce a fost dezghețat. Filmarea, făcută într-o piață din Japonia, începe cu un bărbat care ia peștele, ce pare a fi înghețat bocnă, și îl pune într-o cada de gheață zdrobită, informează stirileprotv.ro. Apoi, în obiectivul camerei este luat un termometru care arată că temperatura din vas

Seful Garnizoanei Ploiesti, catre militarii care au participat la retragerea cu torte: Cantati mai tare, mai din suflet! Sa va fie rusine! Militarii care au participat la retragerea cu torţe organizată, sâmbăta seara, în centrul Ploieştiului, au fost certaţi la microfon de şeful Garnizoanei Ploieşti. Acesta le-a spus angajaţilor MAPN şi jandarmilor “Cântaţi, cântaţi, cântaţi! Mai tare, mai tare, mai tare din suflet! Să vă fie ruine!”.