Organizatorul mitingului din 10 august, cercetat de DIICOT pentru instigare la terorism. Ce nu mai are voie sa faca

Ovidiu Grosu, autointitulat organizator al mitingului din 10 august din Piata Victoriei, cel care instiga la violente, este cercetat de DIICOT pentru instigare la infractiuni de terorism, pe Legea 535/2004. Plasat sub control judiciar, acesta trebuie sa faca fata unor conditii draconice: sa nu paraseasca judetul de resedinta, sa nu foloseasca internetul, sa nu acorde interviuri si sa nu participe la adunari publice. "Marti, 7 august, procurorii DIICOT - Structura Centrala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in seara zilei de 06.08.2018, in cadrul unei emisiuni difuzate de catre un post de televiziune national, a fost prezentat un interviu al numitului OVIDIU GROSU pe parcursul caru ...