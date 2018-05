Oribil! Cuburi de gheata cu excremente umane! Sunt vandute in Bucuresti si alte mari orase

Cuburi de gheata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarii de la Protectia Consumatorilor din judetul Prahova au dispus incetarea activitatii unei fabrici de gheata din Ploiesti si amendarea acesteia cu 40.000 de lei dupa ce analizele de laborator au aratat ca gheata produsa de acea fabrica era infestata cu bacteria E-coli. Conform sursei citate, fabrica a fost amendata cu suma de 40.000 de lei, iar autoritatile au dispus oprirea de la comercializare a 12 tone de cuburi de gheata in valoare de 20.000 de lei, scrie news.ro. Semnal de alarma! Au fost descoperite bacterii PERICULOASE intr-un produs folosit de milioane de oameni In plus, comisarii au dispus retragerea din magazine a doua loturi de cuburi de gheata, in conditiile in care analizele de ...