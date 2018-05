Oricine poate fi in locul acestui iesean! A crezut ca innebuneste cand a citit email-ul primit de la banca. Si-a jurat ca nu mai face asta niciodata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tanarul regreta amarnic alegerea facuta • Vestile neplacute l-au alarmat si spera sa nu fie mai grava situatia in urmatoarea perioada • Cei aflati in situatia lui se tem sa nu ajunga sa traiasca un cosmar cum s-a intamplat cu iesenii ce au credite in franci elvetieni • Tanarul din Iasi spera ca se vor gasi solutii cat mai repede Cresterea indicelui ROBOR a starnit motive de ingrijorare in randului clientilor ieseni cu credite la banci. Dobanzile la lei pe piata interbancara, pe baza carora se calculeaza indicele ROBOR, folosit ca reper in contractele de imprumut pentru apartamente, credite de consum, carduri de credite sau carduri pentru companii, au inregistrat cresteri istorice in ultimele zile. Indicel ...