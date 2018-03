Oscar 2018: Dunaway si Beatty vor prezenta premiul pentru cel mai bun film, in ciuda gafei de la editia precedenta

Actorii Faye Dunaway şi Warren Beatty vor prezenta premiul pentru cel mai bun film la gala Oscar 2018, în ciuda gafei pe care au făcut-o la ediţia precedentă, scrie variety.com.

Cei doi actori au participat la o repetiţie pentru acest moment, joi, cu câteva zile înainte de gala premiilor Oscar, care va avea loc duminică seară la Dolby Theater din Los Angeles, relatează news.ro

Dunaway, în vârstă de 77 de ani, şi Beatty, în vârstă de 80 de ani, le-au oferit spectatorilor una dintre cele mai memorabile gale Oscar la ediţia de anul trecut. Cei doi au anunţat eronat musicalul „La La Land” drept câştigătorul trofeului categoriei „cel mai bun film”, care a fost de fapt acordat dramei „Moonlight”, de Barry Jenkins.

Cei doi actori au primit o copie a biletului pe care era scris câştigătorul premiului la categoria „cea mai bună actriţă în rol principal”, pe care Emma Stone tocmai îl primise, pentru interpretarea din „La La Land”.

În total, „La La Land” a câştigat şase trofee Oscar, inclusiv la categoriile „cel mai bun regizor” (Damien Chazelle) şi „cea mai bună actriţă în rol principal” (Emma Stone). De cealaltă parte, „Moonlight” a primit trei trofee, pentru „cel mai bun film”, „cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali) şi „cel mai bun scenariu adaptat”.

O anchetă demarată de Academia de film americană a descoperit că deţinătorii plicurilor care conţineau numele câştigătorilor, doi contabili de la compania de audit PricewaterhouseCoopers (PWC) din Los Angeles, au fost vinovaţi pentru producerea acelei erori.

Martha Ruiz şi Brian Cullinan se aflau fiecare la un capăt al scenei, în afara privirilor spectatorilor şi telespectatorilor, înmânând plicurile cu numele câştigătorilor personalităţilor care urcau pe scenă pentru a anunţa fiecare laureat.

Brian Cullinan a fost văzut publicând fotografii şi mesaje pe Twitter cu doar câteva momente înainte de comiterea acelei erori.

La ediţia din acest an, prezentatorul, dar şi un manager de scenă vor confirma că au plicurile corecte înainte de a anunţa câştigătorii premiilor. Partenerilor PWC nu le va fi permis să utilizeze reţelele de socializare în timpul show-ului, potrivit Associated Press. În plus, o altă persoană se va afla alături de producători, cu un al treilea set de plicuri.

Cullinan şi Martha Ruiz nu vor mai înmâna plicurile în acest an. Aceştia vor fi înlocuiţi de PWC cu Rick Rosas şi Kimberly Bourdon.