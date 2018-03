Oscar 2018. Lista completa a nominalizarilor la Oscar 2018. Cine are cele mai mari sanse?

Cel mai vechi tatuaj din lume are 5.000 de ani vechime! Noua descoperire a arheologilor britanici sugerează că această practică este cu o mie de ani mai veche decât se credea anterior pe continentul african. Detaliile descoperirii au fost publicate în revista de specialitate Journal of Archaeological Science

VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Paştele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. Citește mai departe...