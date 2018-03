OSCE sustine ca in alegerile din Rusia nu au existat optiuni reale

Vladimir Putin 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a afirmat ca in alegerile prezidentiale din Rusia nu au existat optiuni reale si ca scrutinul a fost marcat de presiuni asupra criticilor puterii, scrie Reuters. "O alegere fara o competitie reala, asa cum am vazut aici, nu reprezinta o alegere reala", a spus OSCE intr-un comunicat, adaugand ca restrictiile privind libertatile fundamentale si inregistrarea candidatilor au limitat spatiul interactiunii politice, potrivit news.ro. OSCE a facut constatarile dupa ce presedintele Vladimir Putin a castigat 76,69% dintre voturi intr-o victorie clara duminica, urmand sa conduca Rusia pentru inca sase ani. Criticii lui Putin, inclusiv l ...