Ostropel de pește, perfect pentru Duminica Floriilor

În duminica Floriilor, cei care postesc au dezlegare la pește. Iată o rețetă pe care oricine o poate prepara. INGREDIENTE • 1 kg peste (crap, caras, platica, rosioara, etc) • 2 conserve cu rosii • 2 capatani usturoi • 100 ml apa • 100 ml vin alb • 1 lingurita cimbru • 50 ml ulei • 50 g faina • sare • piper MOD DE PREPARARE: Se curata pestele, se spala si se taie in bucati potrivite. Se condimenteaza cu sare si piper. Se tavaleste prin faina si se prajeste in ulei incins pe ambele parti. Se scoate si se pastreaza la cald. In uleiul in care am prajit pestele, calim usturoiul tocat marunt si adaugam rosiile tocate marunt (chiar se pot pune in blender). Adaugam vinul, apa si cimbrul si lasam sa fiarba ~ 5 minute. Pestele se pune si el in cratita sa fiarba impreuna cu sosul pentru alte 5 minute. Condimentam cu sare si piper. Se poate servi cu mamaliga. Sursa – bucataras.ro