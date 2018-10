Otilia Bilionera, atacata in club de o iubita geloasa… I-a aruncat paharul de alcool in fata!

Caz incredibil in showbiz-ul romanesc. Una dintre cele mai sexy cantarete de la noi din tara a fost protagonista unui incident mai putin obisnuit. Momentele tensionate s-au petrecut intr-unul dintre cele mai renumite cluburi de pe malul lacului Herastrau.

Dupa ce a traversat o perioada destul de agitata in plan sentimental – a fost parasita de iubitul turc, iar apoi relatia cu Tristan Tate s-a terminat la fel de repede cum a inceput – Otilia Bilionera a intampinat noi piedici in a-si gasi jumatatea.

Potrivit unei surse, de la inceputul lunii septembrie, Otilia Bilionera ar fi pus ochii pe un tanar afacerist din Capitala. Chiar daca acesta era implicat intr-o relatie, sexy artista nu ar fi ezitat si ar fi reusit, intr-un timp relativ scurt, sa acapareze intreaga atentie a barbatului, lucru care a starnit furia iubitei „oficiale” a acestuia.

Conform sursei citate, in urma cu cateva zile, Otilia Bilionera a fost protagonista unui moment mai putin placut intr-un renumit club de pe malul lacului Herastrau, acolo unde cantareata a iesit cu noul partener si cativa prieteni.

La un moment dat, in localul respectiv si-a facut aparitia si deja ex-iubita barbatului de care s-ar fi indragostit Otilia. Tanara, care o acuza pe artista ca i-ar fi distrus relatia, nu s-ar fi putut stapani cand i-a vazut pe cei doi. Potrivit unor martori oculari, ea le-a adresat cateva cuvinte celor doi indragostiti si, intr-un acces de furie, i-a aruncat cantaretei un pahar de bautura in fata, dupa care a parasit localul.

Otilia Bilionera s-a despartit de turc

Otilia Bilionera avea o relatie care parea stabila cu Sinan Akcil, unul dintre cei mai apreciati artisti turci. Desi povestea lor de iubire facea deliciul publicului, cei doi au decis, in aceasta vara, sa isi spuna adio. Ba chiar mai mult, se pare ca cearta dintre frumoasa Otilia Bilionera si celebrul artist turc a fost una suficient de serioasa, astfel incat au intrerupt orice legatura. Cei doi ar fi luat decizia sa nu se mai urmareasca nici pe retelele de socializare si, in plus, sa isi blocheze reciproc numerele de telefon. Din cate se pare, cantareata nu ar fi putut sa treaca usor peste anumite infidelitati ale artistului.

