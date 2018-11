Otrava din farfurie

panga

Pestele Pangas sau Pangasius provine din Vietnam si este crescut de-a lungul raului Mekong.



Popularitatea acestuia a crescut datorita pretului foarte mic. Se vinde mai ales ca fileuri fara oase si are o aroma si textura neutra (blanda) iar multi oameni il compara cu codul.



Din cauza poluarii raului Mekong, pestele Pangasius are un nivel ridicat de otravuri si bacterii, iar poluarea pestelui provine de la substantele chimice si deseurile industriale ale fabricilor din apropierea raului.



Pestele reprezinta un "experiment" genetic creat pentru a curata raul Mekong de diferitele otravuri si microorganisme.



Pentru ca cererea a devenit foarte mare pe pietele din intreaga lume, pestii sunt injectati deseori cu hormoni proveniti din urina deshidratata, deoarece s-a constatat ca astfel cresc mai repede si carnea lor devine mai “pufoasa”.



Ei sunt hraniti cu ramasite de pesti morti, uscati si macinati sub forma unei faini, datorita careia ei cresc de patru ori mai rapid decat in natura.

