Ovidiu Raețchi: Lansez in dezbatere publica 'Legea Librariei din Teleorman'. Avem nevoie de incurajarea reapariției librariilor in provincie

La ora actuală, la o populație de circa 19 milioane de locuitori, România are doar 300 de librării. De altfel, în ultimii ani, numărul acestora a scăzut dramatic și sunt numeroase orașe care nu dispun de o librărie. Spre deosebire de state precum Franta sau Italia, care si-au protejat prin lege librariile de provincie in momentul emergentei sectorului de desfacere on-line, tara noastra a asistat pasiva la disparitia lor. Si din acest motiv, potrivit celor mai recente statistici, ne situăm pe ultimul loc în privința numărului de cărți citite pe cap de locuitor iar un român plătește pe cărți, în medie, anual, nu mai mult de 3 euro. Consecințele sunt evidente: ne aflăm în situația îngrijorătoare în care avem o rată a analfabetismului funcțional de 42% în rândul copiilor de 15 ani, cu o medie europeană de 17%. Pornind de la aceste date, am depus un proiect de lege pe care l-am numit, simbolic, Legea Librăriei din Teleorman, care urmărește încurajarea apariției librăriilor în provincie prin incurajarea initiativelor antreprenoriale locale, dar si prin atragerea marilor lanturi, care au capacitatea de a asigura evenimente culturale de tinuta si prezenta unor scriitori importanti, cu rol evident de iradiere culturala.

Proiectul de lege presupune înființarea Fondului pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie, care va avea o valoare anuală de 600.000 de euro, urmând să se desfășoare pe o perioadă de 3 ani. Cei care doresc să înființeze o librărie vor beneficia de o finanțare nerambursabilă de 30.000 de euro, urmând să asigure, din fonduri proprii, o finanțare de minim 10.000 de euro. Legea stabilește câteva criterii clare pentru acordarea finanțărilor, printre care: fondurile se vor aloca, cu prioritate, pentru înființarea de librării în orașele care nu dispun de un asemenea spațiu; librariile trebuie să funcționeze pentru o perioadă de minim 3 ani si sunt obligate să organizeze constant evenimente culturale. Avem nevoie de această lege: studiile arată că simpla existență a unei librării crește consumul de carte, iar accesul la cultură ofera sanse majore de reusita in viata copiilor, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.