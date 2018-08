Ovidiu Raetchi: Sunt circumspect intr-o abordare la pachet a legilor securitatii

Portalul Leului se activeaza! Ce se intampla in Univers pe 8.08.2018 si cum te afecteaza Eclipse, 7 planete retrograde si semnale luminoase solare ne impacteaza acum in fel si chip, pe unii mai mult, pe altii mai putin in functie de unde este fiecare in propria calatorie, iluminare si evolutie. Citește mai departe...

Ion Tiriac anunta ca autoritatile vor sa demoleze patinoarul pe care tocmai l-a construit Omul de afaceri Ion Tiriac sustine ca autoritatile vor sa demoleze patinoarul pe care l-a construit in orasul Otopeni.

Un cunoscut actor a fost operat de urgența intr-un spital din Los Angeles Actorul Matthew Perry, a fost supus unei intervenții chirurgicale într-un spital din Los Angeles după ce a suferit o perforație intestinală. Citește mai departe...

Bilantul cutremurului din insula Lombok creste dramatic: 347 de morti Cel putin 347 de persoane au murit si peste 1.400 au fost ranite in urma cutremurului de 6,9 grade pe scara Richter produs in insula Lombok din Indonezia, au transmis autoritatile.

De ce mirosul cafelei este mai placut decat gustul ei Mirosul cafelei este mult mai plăcut decât gustul, iar explicația este mai simplă decât am crede. Citește mai departe...

PESTA PORCINA: Acuzatii grave din interior, veterinarii sunt depasiti Pesta porcină s-a extins şi continuă să o facă pentru că măsurile şi acţiunile autorităţilor nu sunt suficient de ferme. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari din Suceava, citat de Agerpres. Citește mai departe...

Meghan Markle este insarcinata? Cum a dat Prințul Harry de banuit Presa internațională scrie că Meghan Markle ar fi însărcinată cu primul ei copil. Cel care a dat-o de gol este nimeni altul decât soțul ei, Prințul Harry. Prințul Harry a făcut un gest care a ridicat numeroase semne de întrebare. Ducele de Sussex și-a scos la vânzare mașina sport, la un an după ce a […] The post Meghan Markle este însărcinată? Cum a dat Prințul Harry de bănuit appeared first on Cancan.ro.

Clasificarea universitatilor in institutii de interes local, regional si national Clasificarea universităţilor în instituţii de interes local, regional şi naţional ar creşte performanţa sistemului educa ...

Zodii care o duc bine pana la sfarsitul anului. Sunt 3 și a ta poate fi printre ele! În a doua jumătate a anului 2018, doar 3 zodii o vor duce excepțional. Norocul le surâde pe toate planurile și vor deveni răsfățatele zodiacului. Citește mai departe...