Ozana Barabancea are nevoie de ajutor pentru a se deplasa! Efectele secundare ale faptului ca a slabit 40 de kilograme

Dupa ce si-a miscorat stomacul si a reusit sa dea jos mai bine de 40 de kilograme, Ozana Barabancea a revenit la silueta mult dorita. Dar plateste un pret pentru asta. Cantareata, jurat in emisiunea “Te cunosc de undeva!” de la Antena 1, e din ce in ce mai slabita si abia se mai poate deplasa fara ajutor.

In 2017, Ozana reusea sa dea jos peste 40 de kilograme in urma unei operatii de micsorare a stomacului. Chiar daca interventia a fost un succes, iar vedeta s-a acomodat repede cu noul stil de viata, faptul ca a slabit considerabil intr-un timp record a lasat semne asupra organismului ei. Asa se face ca, in momentul de fata, Ozana are nevoie de ajutor pentru a se deplasa si chiar pentru a iesi din masina! Persoane din preajma cantaretei ne-au marturisit ca au fost socate si ca nu se asteptau sa o vada atat de epuizata fizic, mai ales ca nu de putine ori a cerut ajutorul colegilor ca sa iasa din masina si sa intre in cladirea unde filmeaza pentru emisiunea-concurs in cadrul careia este jurat si antrenor.

Mai mult, chiar si la evenimentele mondene, Ozana Barabancea vine mereu insotita, asta pentru ca, in eventualitatea cazului ca ramane fara suflu, cineva sa-i ofere un punct de sprijin. Nu de putine ori a fost vazuta la diverse petreceri tinandu-se de bratul unuia dintre invitati, pentru a se putea deplasa mai usor.

Ozana Barabancea are nevoie de ajutor pentru a se deplasa, asa ca face kinetoterapie

Dupa o astfel de operatie si mai ales dupa pierderea unui numar mare de kilograme intr-un timp foarte scurt, toti doctorii recomanda kinetoterapie, ceea ce si Ozana Barabancea face de cateva luni. Insa pentru ca programul ei este destul de incarcat si pentru ca nu petrece pe cat de mult ar trebui alaturi de kinetoterapeut, artista resimte efectele adverse ale acestei interventii. In mod normal, Ozana ar trebui sa faca zilnic exercitii pentru spate si picioare, menite sa-i ofere o mobilitate mai buna.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.