Ozzy Osbourne a anulat restul turneului sau nord-american 'No More Tours 2'

Ozzy Osbourne a anulat restul turneului său nord-american "No More Tours 2" din cauza unei infecţii la mâna dreaptă, potrivit The Rolling Stone, citată de Variety, scrie news.ro.

Două date de concert pentru California au fost anterior amânate astfel încât cântăreţul să poată fi supus unei intervenţii chirurgicale pentru a trata infecţia. Osbourne a fost operat sâmbătă dimineaţă.

Decizia de a anula restul show-urilor, care include şi pe cel din acest weekend în Las Vegas, vine după ce doctorii l-au informat că operaţii ulterioare vor fi necesare pentru vindecarea completă a mâinii.

Osbourne plănuieşte să reprogrameze restul turneului pentru 2019.

"Sunt supărat că trebuie să anulez aceste show-uri", a spus el într-un comunicat. "Turneul a mers grozav şi abia aşteptam ultimele concerte. Sperăm ca toată lumea să aibă răbdare şi suntem nerăbdători să-i vedem la concerte anul viitor".

Prin turneul "No More Tours 2" Ozzy Osbourne sărbătoreşte cinci decenii de activitate, marcând şi finalul carierei sale. Seria de concerte se va încheia în 2020.

Pentru aceste concerte, Osbourne era acompaniat de vechii săi colaboratori Zakk Wylde (chitară), Blasko (bas), Tommy Clufetos (tobe) şi Adam Wakeman (clape).

În februarie 2017, el a susţinut ultimul concert alături de Black Sabbath. Evenimentul a avut loc în Birmingham, oraşul în care a fost înfiinţată trupa în 1968.

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit "Prince of Darkness", este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. În 2006, a fost inclus în US Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii săi Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat "13", în 2013. De asemenea, în 2007, el a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, fiica, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV "The Osbournes", difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.