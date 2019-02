Ozzy Osbourne a fost mutat de la Terapie Intensiva si poate respira singur

Ozzy Osbourne a fost mutat de la Terapie Intensivă şi poate respira singur din nou, potrivit soţiei lui, Sharon, care a transmis că muzicianul se simte minunat, scrie news.ro.

Osbourne a fost internat pe 4 februarie, la Keck Hospital of University din sudul Californiei din cauza unor complicaţii apărute pe fondul gripei. El a fost nevoit să îşi amâne turneul european.

Despre soţul ei în vârstă de 70 de ani, Sharon Osbourne a scris: „Se simte minunat. A fost mutat de la Terapie Intensivă şi este bine. Respiră singur. Şi vreau să mulţumesc tuturor celor care au transmis urări de bine”.

Osbourne face teste cu spirometrul, care măsoară capacitatea pulmonară, a mai spus ea.

Citește și: Efectul 'Oh, Ramona!' în noaptea premierei: 'Filmul ăsta îți dă sentimentul că vrei să fii acolo'

Ozzy Osbourne, născut pe 3 decembrie 1948, în Aston (Birmingham, Anglia), supranumit „Prince of Darkness”, este interpret, compozitor şi vedetă TV. A devenit cunoscut, la începutul anilor 1970, ca vocalist al formaţiei Black Sabbath, din care a făcut parte din 1968 până în 1978. A urmat o carieră solo, cu 11 albume de studio lansate, vândute în peste 55 de milioane de copii în întreaga lume. În 2006, a fost inclus în US Rock and Roll Hall of Fame, ca parte a trupei Black Sabbath, alături de colegii săi Tony Iommi, Bill Ward şi Geezer Butler. Trupa Black Sabbath s-a reunit în 2010 şi a lansat un nou album de studio, intitulat „13”, în 2013. De asemenea, în 2007, el a primit o stea pe The Birmingham Walk of Stars. Alături de Sharon, soţia, Kelly, una dintre cele două fiice, şi Jack, fiul, a fost protagonistul show-ului TV „The Osbournes”, difuzat de postul MTV din 2002 până în 2005.