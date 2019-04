Ozzy Osbourne și-a anulat toate concertele din 2019, dupa ce s-a accidentat in casa

Cântărețul de rock Ozzy Osbourne, aflat în convalescență după o pneumonie, și-a anulat toate concertele programate anul acesta, după ce a căzut în locuința sa din Los Angeles și și-a agravat astfel niște răni mai vechi, provocate de un accident de mașină în 2003, potrivit foxnews.com, scrie Mediafax.

În luna februarie, Ozzy Osbourne și-a anulat concertele din trei țări, Australia, Noua Zeelandă și Japonia, după ce medicii i-au recomandat o perioadă mai lungă de recuperare după o pneumonie. Vestea a venit după ce, în ianuarie, fostul membru al trupei Black Sabbath și-a anulat show-urile programate în Europa în cadrul turneului No More Tours, după ce a fost diagnosticat cu gripă și bronșită.

În octombrie 2018, starul și-a anulat alte show-uri după ce a fost diagnosticat cu o infecție la o mână, pentru care a avut nevoie ulterior de intervenție chirurgicală.

Se pare că show-urile vor fi reprogramate începând din februarie 2020.

În februarie anul trecut, cântărețul de rock Ozzy Osbourne și-a anunțat turneul de adio, care urma să dureze doi ani, explicând că acest lucru nu înseamnă că renunță total la cariera de muzician.

După ce a plecat din trupa Black Sabbath - pe care a înființat-o, în 1968, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward -, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Următoarele albume - "Ozzmosis" (1995), "Down to Earth" (2001), "Under Cover" (2005), "Black Rain" (2007), deşi nu au mai avut acelaşi succes de public, au fost bine primite de critica de specialitate.

În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music și un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.

În anii 2000, Osbourne a devenit și star de reality show, apărând împreună cu familia sa în emisiunea "The Osbournes". De asemenea, alături de Jack Osbourne, fiul său, a apărut în emisiunea TV "Ozzy & Jack's World Detour".